2022/01/22 | 20:57 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامة مشاهدة حقلية حول الاستخدام الأمثل لمبيدات أدغال الحنطة عريضة ورفيعة الاوراق وتعيير أجهزة الرش في محافظة بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/22 | 20:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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