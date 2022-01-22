سدود كردستان تحصي كميات المياه بعد موجة الأمطار والثلوج 

2022/01/22 | 21:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان- واع- إيفان ناصر

أحصت سدود إقليم كردستان، اليوم السبت، كميات المياه بعد موجة الأمطار والثلوج التي سقطت في الإقليم.

وقال مدير سد دوكان، كوجر جمال، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اقليم كردستان يمتلك 3 سدود كبيرة استراتيجية وهي دوكان ودهوك ودربندخان، والتي تستطيع تخزين اكثر من 10 مليارات متر مكعب من المياه، وبعد موجة الامطار والثلوج الاخيرة بدأت هذه السدود بتجميع المياه وخزنها".

وأضاف جمال، أن "سد دوكان شيد عام 1959 من قبل شركات بريطانية وفرنسية بقدرة استيعابية تقدر بسبعة مليارات متر سيجا"، مبيناً أن "نسب المياه بالسد بعد موجة الامطار والثلوج الاخيرة بالمنطقة والتي بدأت منذ منتصف الشهر الماضي ولحد الان تسببت بارتفاع مناسيب المياه في السد وبشكل جيد ويقدر الارتفاع بـ (91) سم ولكن مقارنة مع العام الماضي فهو كان اكثر ارتفاعا بسبب عدم هطول الامطار الى ما قبل شهر تقريبا".

وتابع: "ننتظر موجات امطار وثلوج اخرى لكي يرتفع منسوب المياه اكثر بالسدود ونأمل أن تكون افضل من العام الماضي"، لافتاً إلى أن "كمية الامطار التي هطلت على سد دوكان بلغت 211 ملم وقياسا بالعام الماضي كانت 119 ملم اي أن الكمية افضل هذا العام".

وأوضح أن "مضخة واحدة في السد تعمل الان ونأمل الزيادة بمعدلات المياه في السد قريبا".

فيما قال مدير سد دهوك، فرهاد محمد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم بناء السد عام 1988 من شركات صينية وباكستانية بقدرة 52 مليون متر سيجا"، موضحاً أن "هذا العام هطلت امطار كثيرة بالمحافظة مع سقوط كميات كبيرة جدا من الثلوج، فضلا عن زيادة مناسيب المياه بشكل ملحوظ ولكن لم يتم قياسها بعد بسبب الطقس والثلوج".

وأكد أن "السد لديه قدرة على استيعاب الزيادة المتوقعة من المياه".

بدوره قال مدير سد دربندخان، عبد الرحمن خاني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "السد شيد عام 1961 من قبل شركات امريكية والمانية بقدرة 2.6 مليار متر سيجا"، مبيناً أن "كمية الامطار في سد دربندخان منذ بداية الشتاء الى الان وصلت الى 258ملم، وهي ضعف العام الماضي".

وأضاف: "قمنا ببدء خزن المياه بالسد منذ منتصف الشهر الماضي وأن مناسيب المياه ارتفعت مترين و30 سم، وخلال الايام الاربعة الماضية فقط ارتفعت مناسيب المياه مترا واحدا وهذا بسبب زيادة المياه من مصادرها بسبب الثلوج والامطار".

وتابع: "سيكون موسما جيدا هذا العام من ناحية المياه المخزونة ولدينا 3 اشهر اضافية سيتدفق الماء الى السد من خلال العيون والجبال المحيطة بنا وستكون هذه السنة معوضة على العام الماضي".

وأوضح نائب رئيس لجنة الزراعة والماء والسدود ببرلمان كردستان، شوان زراري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "مع بدء الفصل الجديد للشتاء هطلت كميات جيدة من الامطار، حيث ارتفعت نسبة المياه بالسدود، ولكن من المبكر أن نقرر هل هذه الامطار والثلوج كافية، بل نحتاج الى منتصف شهر اذار القادم لكي نقرر فيما اذا سيتم تسمية هذا العام بالجفاف أو لا".

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