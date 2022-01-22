أوكرانيا تدخل في ازمة سياسية مع المانيا

2022/01/22 | 21:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية السفيرة الألمانية أنكو فيلدغوزن، السبت للتعبير لها عن استياء كييف العميق من موقف الحكومة الألمانية الرافض لإمداد أوكرانيا بأسلحة دفاعية.وجاء في بيان صدر عن الخارجية أن الجانب الأوكراني أكد للسفيرة الألمانية رفض كييف القاطع “لتصريحات قائد القوات البحرية الألمانية كاي أخيم شيونباخ حول عدم عودة القرم إلى أوكرانيا […]

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