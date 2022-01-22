2022/01/22 | 21:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، ألمانيا، السبت بـ"تشجيع" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رفض برلين تسليم أسلحة إلى كييف التي تخشى غزوا روسيّا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كييف تتهم ألمانيا بـ"تشجيع بوتين") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كييف تتهم ألمانيا بـ"تشجيع بوتين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).