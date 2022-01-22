توب 5: أول زيارة لمسؤول خليجي إلى لبنان.. ومحاولة هروب دامية لداعش في سوريا

2022/01/22 | 21:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من وصول وزير خارجية الكويت إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول خليجي منذ الأزمة مع لبنان، وتقارير حول "ضربة للتحالف اصابت مركز احتجاز" باليمن، ومحاولة هروب دامية لعناصر داعش من سجن في سوريا، وأسطورة ليفربول يكشف تلقيه رسالة من ميسي وصفه فيها بـ"الحمار"، وصولا إلى رحيل مخرج "باب الحارة" السوري بسام الملا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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