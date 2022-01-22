2022/01/22 | 21:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يزور الأمير ويليام، دبي للمرة الأولى في 10 فبراير القادم تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الإمارات، والاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو 2020.وبحسب ما أعلن قصر “كنسينغتون”، فإن: “العلاقة بين المملكة المتحدة والإمارات عميقة وقوية، وزيارة الأمير ويليام ستركز على هذه الروابط وتدعمها وتتيح له فرصة التفاعل مع الشباب الإماراتي […]

ظهرت المقالة الأمير ويليام في أول زيارة رسمية إلى دبي..



الشهر المقبل أولاً على ايرث نيوز.

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