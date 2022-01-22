قائمة لاعبي المنتخب العراقي لمواجهة إيران ولبنان

2022/01/22 | 21:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مدرب المنتخب الوطني، زيليكو بتروفيتش، رسميًا قائمة اللاعبين المستدعاة لمباراتي منتخبي إيران ولبنان ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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وتألفت القائمة من: فهد طالب، علي ياسين، حسن أحمد، علاء عباس، أحمد فرحان، حسن عبد الكريم، حسين علي، محمد علي عبود، ياسر قاسم، حسن رائد، شيركو كريم، مناف يونس، مصطفى ناظم، أحمد إبراهيم.

وشملت القائمة أيضًا اللاعبين: سعد عبد الأمير، حسين جبار، بشار رسن، أمجد عطوان، علي فائز، مهند جعاز، أمير العماري، فرانس ضياء، علي الحمادي، زيدان اقبال، أيمن حسين، علمًا أن الأخير لا يزال موضوع مشاركته ضد لبنان معلّقًا، لكنه سيكون ضمن قائمة الوفد لمباراة إيران.

وستغادر بعثة المنتخب الوطني يوم غدٍ الأحد إلى طهران.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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