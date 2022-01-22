سد دوكان يستقبل كميات ’وافرة’ من الماء عقب الأمطار الأخيرة

2022/01/22 | 21:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أحصت إدارة سد دوكان في محافظة السليمانية، اليوم السبت، كميات المياه التي ولدتها موجة الأمطار والثلوج التي سقطت في إقليم كردستان.وقال مدير سد دوكان، كوجر جمال، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “اقليم كردستان يمتلك 3 سدود كبيرة استراتيجية وهي دوكان ودهوك ودربندخان، والتي تستطيع تخزين اكثر من 10 …

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