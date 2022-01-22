تنويه من “ماء بغداد” لأهالي منطقتي زيونة والغدير

2022/01/22 | 21:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت دائرة ماء بغداد، اليوم السبت، تنويها الى اهالي منطقتي زيونة والغدير في العاصمة.وذكر بيان للدائرة تلقته “ايرث نيوز”: “نود اعلام مواطنينا الكرام في قاطع الرصافة منطقتي (زيونة والغدير) عن وجود اعمال صيانة تقوم بها (دائرة ماء بغداد) يوم غدا المصادف ٢٠٢٢/١/٢٣ مما سيؤثر على كمية الماء الواصلة الى المواطن لذا اقتضى […]

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