نداء إلى جميع الشُّيوعيين الأردنيين.. - الموقعون والموقعات

2022/01/22 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الموقعون_والموقعات «إنَّ الإيمان بالنَّصر العظيم يحتاج إلى مؤمنين عظماء»نداء إلى جميع الشُّيوعيين الأردنيين..يمرُّ بلدنا بظروفٍ سياسيّةٍ واقتصاديّةٍ شديدة الخطورة، تهدِّد أمنه وسيادته ومستقبله.



وذلك بسبب السِّياسات الاستبداديّة واللاوطنيَّة للسُّلطة الحاكمة، الَّتي تلجأ إلى كتم أنفاس الشَّعب، وتقييد حُرِّيَّاته، وإعادة هندسة الحياة السِّياسية..



على نحوٍ يتناسب مع المصالح الأنانيَّة للأقلِّيَّة الضَّيِّقة الح ......





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