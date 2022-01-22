2022/01/22 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… انتزع فريق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا من ضيفه وست هام يونايتد (1-0) في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وأحرز المهاجم ماركوس راشفورد هدف الفوز الوحيد لفريق “الشياطين الحمر” عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب “أولد ترافورد”.وقفز مانشستر يونايتد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد يتجاوز وست هام بصعوبة في الدوري الإنكليزي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد يتجاوز وست هام بصعوبة في الدوري الإنكليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).