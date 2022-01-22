2022/01/22 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_الشيخة اللهجة هي طريقة النطق للناس في البلد الواحد، أو في بلدان مختلفة تتكلم نفس اللغة.، مثل الإختلاف في اللهجة بين الإسكندرية والقاهرة أو الصعيد.



أو بين لهجة حلب السورية ودمشق أو حمص.



تجمع اللهجة مفردات تخص مدينة عن أخرى.



يقول الباحثون في علم اللسانيات أن اللهجة تكونت من جراء عزلة المكان وخصوصيته.



ثم إضافة لذلك تأثير المكان بلغة مجاورة لها أو مؤثرة.



المثال الأول هو إختلاف اللهجة بين بريطانيا والولايات ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللغة واللهجة: مدينة حمص نموذجاً - خليل الشيخة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللغة واللهجة: مدينة حمص نموذجاً - خليل الشيخة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).