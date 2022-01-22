قانون العمل الجديد: رؤية تقليدية وتكريس للأدوار النمطية للنساء - مي صالح

2022/01/22 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مي_صالح ثمانية أعوام مضت منذ بدء الحديث عن مناقشات وتعديلات قانون العمل الموحد التي كانت مطلبا رئيسيا للنقابات والمؤسسات العمالية والحقوقية بعد ثورة يناير كأحد روافد التغيير وتحسن الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية للعاملين والعاملات بالقطاع الخاص وتحديدا بعد إصدار قانون الخدمة المدنية عام 2016 واتساع الفجوة بين العاملينات المدنيين في الدولة والعاملين/ات في القطاع الخاص .



خلال هذه الأعوام السابقة ت ......





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