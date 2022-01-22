الدفاع المدني تصدر بياناً بشأن مصرع 3 اشخاص بحريق في الصويرة

2022/01/22 | 21:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدرت مديرية دفاع مدني واسط، اليوم السبت، بيانا اوضحت فيه حقيقة وفاة 3 اشخاص بحريق داخل منزلهم في الصويرة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات خبر وفاة ثلاثة اشخاص في قضاء الصويرة شمال محافظة واسط جراء انفجار مدفأة نفطية”.واضافت انه “لم يتم …

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