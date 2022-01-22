قوات الحشد تفكك حزاما ناسفا في نينوى

2022/01/22 | 21:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، ان قوتها قامت بتفكيك حزام ناسف في محافظة نينوى.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “قامت مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي ضمن اللواء 30 اليوم بتفكيك حزام ناسف من مخلفات عصابات داعش الارهابية في ناحية بعشيقة في محافظة نينوى”.

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