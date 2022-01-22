سورية: ممارسات القوات الأمريكية في البلاد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب

2022/01/22 | 21:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… جددت وزارة الخارجية السورية، السبت، إدانتها الأعمال التي أدت إلى نزوح آلاف المواطنين السوريين في محافظة الحسكة وزيادة معاناتهم.ووفقا لوكالة الأنباء السورية “سانا”، وتابعتها /المعلومة/، طالبت الوزراة بانسحاب القوات الأمريكية من شمال سورية الشرقي والقوات التركية من شمال سورية الغربي.واعتبرت وزارة الخارجية، ما تقترفه القوات الأمريكية وميليشيات “قسد”، “أعمالا ترقى إلى […]

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