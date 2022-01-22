العناد يزيد الأزمة.. سبب فشل لقاء مسعود بارزاني ببافل طالباني لحسم منصب الرئيس

2022/01/22 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، عن أسباب عدم عقد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني اجتماعا مع بافل طالباني.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "بارزاني متمسك برفض ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، ولن يتهاون في رفضه إطلاقا".

وأضاف أن "الاجتماع كان مقررا أن يعقد اليوم، لكن بارزاني أوصل رسالة للاتحاد الوطني بأن أي حديث عن برهم صالح مرفوض".

وبين أنه "من الممكن أن يقبل بمرشح آخر توافقي كأن يكون وزير الموارد الأسبق عبد اللطيف رشيد".

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