تفكيك حزام ناسف في نينوى

2022/01/22 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد الحشد الشعبي، اليوم السبت، بتفكيك حزام ناسف في بعشيقة، بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للحشد، تلقته (بغداد اليوم)، أن "هندسة المتفجرات في اللواء 30 بالحشد الشعبي تمكنت اليوم، من تفكيك حزام ناسف من مخلفات فلول “داعش” الارهابي في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال عملية امنية نفذتها قوة من هندسة المتفجرات في اللواء 30 بالحشد الشعبي بعد ورود معلومات استخبارية".

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