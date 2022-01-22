مرور السليمانية تصدر تنويها حول الطرق الداخلية والخارجية

2022/01/22 | 22:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر مديرية مرور السليمانية، اليوم السبت، تنويها حول الطرق الداخلية والخارجية في المحافظة.وذكر بيان للمديرية، تلقته “ايرث نيوز”، ان “الطرق الداخلية شمال السليمانية غير آمنة للسياقة بسبب موجة الصقيع وانخفاض درجات الحرارة، واغلب الطرق الخارجية غير صالحة لسياقة آمنة ايضا للسبب ذاته”.واشار البيان الى ان “المديرية تحذر السائقين من سلك الطرق […]

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