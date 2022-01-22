الدفاع المدني في واسط تنفي انفجار مدفأة نفطية بقضاء الصويرة

2022/01/22 | 22:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط - واعنفت مديرية الدفاع المدني في محافظة واسط، اليوم السبت، انفجار مدفأة نفطية في قضاء الصويرة بالمحافظة.وقال مدير الدفاع المدني في واسط، العميد سمير المكصوصي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية تداولت حدوث انفجار لمدفأة نفطية في قضاء الصويرة"، موضحاً أن "الحادث عبارة عن اختناق ثلاثة اشخاص داخل غرفة نتيجة بقاء مدفأة نفطية ليلة امس، وحدثت الوفاة صباح هذا اليوم".وأضاف المكصوصي، أن "مديرية الدفاع المدني لم تشترك في الحادث ولم يسجل الحادث في سجلاتها"، لافتاً إلى أنه "بعد التأكد من مديرية شرطة الصويرة تبين وجود حادث اختناق بأول اوكسيد الكربون وهو غاز سام نتيجة بقاء مدفأة طوال ليلة البارحة، ولا يوجد حادث حريق انفجار مدفأة نفطية".

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