مقتل 45 في محاولة فرار عنيفة لمعتقلي داعش من سجن بالحسكة شمال شرق سوريا

2022/01/22 | 22:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قٌتل 45 شخصًا، بينهم مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة (قسد) ومسلحي تنظيم داعش، في هجوم منسق للتنظيم على سجن في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا يوم الخميس، حسب بيان صدر السبت.

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