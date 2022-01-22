العثور على اسلحة اثناء عمليات تفتيش في بغداد

2022/01/22 | 22:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، عن تنفيذ عمليات تفتيش على السلاح غير المرخص في بغداد.وذكر بيان للشرطة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والتي تضمن حفظ سلامة المواطنين وتأمين حماية المناطق، نفّذت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث […]

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