2022/01/22 | 22:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الأطفال ليوم غد.

وقال المحافظ أحمد منفي جودة، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "يعطل الدوام الرسمي في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال فقط يوم غد الأحد الموافق 23 كانون الثاني/يناير بسبب انخفاض درجات الحرارة".

اقرأ/ي أيضًا:

طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من الغد

صور| الزائر الأبيض يعزل مدنًا في الإقليم..



والمحافظات باقية دون الصفر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثنى تعلن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثنى تعلن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).