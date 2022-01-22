مؤسس “تليغرام”: حظر التشفير في روسيا يضر بمحترفي التكنولوجيا

2022/01/22 | 22:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قال بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لتطبيق المراسلة “تليغرام” (Telegram)، إن الحظر الروسي المقترح على العملات المشفرة، يمكن أن يدمّر العديد من الصناعات التكنولوجية، ويقصي متخصصي تكنولوجيا المعلومات.وكتب دوروف، وهو روسي المولد، اليوم السبت في قناته على “تليغرام”: “المقترح الذي يطرحه بنك روسيا بفرض حظر شامل على العملات المشفرة من شأنه […]

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