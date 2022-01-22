تنبؤات جوية: استمرار تأثير الموجة الباردة وقد تتطور إلى أمطار

2022/01/22 | 22:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى استمرار تأثر البلاد بالموجة الباردة الحالية، ومن المتوقع أن تشهد معظم مناطق البلاد ارتفاعاً ملموساً في درجات الحرارة بدءاً من يوم الإثنين المقبل.

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وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في إيضاح تابعه "ناس"، (22 كانون الثاني 2022): إنه "من المتوقع أن يستمر تأثر البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة بمنظومة الضغط الجوي السطحي المرتفع المتشكلة من (المرتفع السيبيري والاوربي الازوري)، ولكن تكون قوة تأثير هذه المرتفعات على البلاد أقل بكثير من الأيام القليلة الماضية، وذلك يسمح بحدوث نشاط ضعيف لمنخفض البحر الابيض المتوسط ليؤثر على بعض مناطق شمال البلاد بينما يحدث نشاط ضعيف وشبه معدوم للمنخفض الحراري السطحي من البحر الاحمر تزامناً مع استمرار سيطرة المرتفع العلوي شبه المداري، في حين تتأثر بعض الأجزاء الشمالية من البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض علوي قطبي بارد وبالتالي يسبب ذلك حدوث اضطرابات جوية محدودة التأثير على بعض مدن الشمال".

وأضاف، "سيسود الاستقرار باقي المناطق غير المذكورة في أعلاه، ليكون الطقس خلال الايام الثلاثة القادمة في المناطق الشمالية بأجواء صافية الى غائمة جزئياً، ولكن اعتبارا من ساعات متأخرة من ليلة الأحد ولغاية ظهر الاثنين تتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً واحياناً غائمة كلياً مع فرصة واردة لهطول أمطار خفيفة إلى معتدلة الشدة تشمل الموصل ودهوك واربيل فقط".

وبين، "في حين ستكون الأجواء في مناطق وسط وجنوب وغرب البلاد صافية ومشمسة ومستقرة في كافة مدنها".

واشار إلى أنه "تواصل الأجواء الباردة القارسة تأثيرها على البلاد، واستمرار تأثير موجة الصقيع على كافة انحاء البلاد خلال يوم غد الأحد مع حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى فقط وليس الصغرى بسبب تأثير الكتلة الهوائية القطبية الباردة".

وتابع، "من المتوقع خلال يوم الإثنين أن تبدأ الكتلة الهوائية الباردة المؤثرة على البلاد حاليا بالانهيار والانحسار لينتهي تأثيرها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، نتيجة لتقدم كتلة هوائية معتدلة من الجزيرة العربية ذات اصول افريقية تزامناً مع نشاط حراري فقط لمنخفض السودان الحراري السطحي عن طريق البحر الاحمر، وبالتالي يسبب ذلك حدوث ارتفاع محسوس في درجات الحرارة بدءاً من يوم الاثنين ولغاية يوم الأربعاء مع انتهاء كلي لموجة الصقيع وعودة الأجواء المعتدلة المائلة للبرودة حيث متوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى ليوم الثلاثاء القادم في العاصمة بغداد 18 درجة مئوية والبصرة 21 درجة مئوية والانبار 17 درجة مئوية والموصل 12 درجة مئوية، علماً أن درجات الحرارة المحسوسة سوف تكون أعلى من المتوقعة اعلاه".

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