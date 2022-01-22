2022/01/22 | 22:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… ساعدت المكملات الملايين من الناس على سد الفجوات الغذائية في نظامهم الغذائي، لكن بعض الدراسات ألقت بظلال من الشك على سلامتها.وفقا لأحد الخبراء في مجال الصحة، قد تؤدي ثلاثة مكملات شائعة إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان، بحسب “إكسبريس”.تقول ناتالي كوموفا، أخصائية التغذية واللياقة البدنية إنه رغم ما تقدمه المكملات من فوائد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من المكملات الغذائية.. ثلاث حبوب قد “تمهد الطريق” للسرطان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من المكملات الغذائية.. ثلاث حبوب قد “تمهد الطريق” للسرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).