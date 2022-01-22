حزب العمال يكشف تفاصيل قصف استهدف القوات في سنجار العراقية - عاجل

2022/01/22 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_نينوى

نفى عضو لجنة العلاقات بحزب العمال الكردستاني، كاوه شيخ موس، اليوم السبت، اخبار قصف مقر تابع لحزبه في قضاء سنجار.

وقال شيخ موس في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "ليس لدينا تواجد أو مقرات في قضاء سنجار أو جبلها إطلاقا".

وأضاف أن "القوة التي تعرضت للقصف هي مجموعة من الحشد الإيزيدي اللواء 80 تابعة للدولة العراقية ومسجلة كقوة رسمية".

وبين أن "استهداف هذه القوة يعتبر استهدافا لسيادة البلد وتجاوزا عليه".

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