2022/01/22 | 22:30 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: PpqMCN-eZl0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بين قوسين |ميناء الفاو الكبير بين الحقيقة والخيال) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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