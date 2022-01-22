2022/01/22 | 22:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6dhPXxUrZq0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ورشة تدريبية للكوادر الاعلامية لمواجهة التحديات في الميدان | تقرير علي أسد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ورشة تدريبية للكوادر الاعلامية لمواجهة التحديات في الميدان | تقرير علي أسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).