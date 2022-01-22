2022/01/22 | 22:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت وزارة التربية، أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا بين التلاميذ والطلبة خلال العام الدراسي الحالي.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الوزارة تمتلك نحو 11 مليون تلميذ وطالب ونحو 600 الف من الملاكات التدريسية والتربوية، فانها تشعر بالخوف والقلق من ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا، الا ان الامور ما زالت تسير بشكل جيد".وأضاف، أنه "لم تسجل أي إصابة بالفيروس بين التلاميذ والطلبة خلال العام الدراسي الحالي، بينما الكوادر التعليمية سجلت اصابات الا انه بنسبة ضعيفة جدا"، مؤكدا انه "في حال ظهور اعراض الاصابة بالنسبة للكوادر التعليمية وحتى الطلبة يتم عزل الشخص لحين تاكد خلوه من الاصابة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: لم نسجل أي إصابة بكورونا بين التلاميذ والطلبة خلال العام الدراسي الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: لم نسجل أي إصابة بكورونا بين التلاميذ والطلبة خلال العام الدراسي الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).