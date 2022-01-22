شركات شحن صينية تحقق إيرادات غير مسبوقة وتكافئ موظفيها بمبالغ كبيرة

2022/01/22 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تُقدّم شركات الشحن الآسيوية مكافآت ضخمة للموظفين، وسط طفرة في أسعار الشحن، حيث تقوم شركة كوسكو شيبينغ القابضة الصينية العملاقة المملوكة للدولة بصرف مكافأت يصل إلى 60% من الراتب السنوي للمديرين، وفقاً لصحيفة “كايشن غلوبال” (Caixin Global).قالت كايشن، نقلاً عن موظفين في الشركة، إن كوسكو من بين شركات الشحن التي توزع مكافآت […]

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