2022/01/22 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تغلب فريق بوروسيا دورتموند على مضيفه هوفنهايم (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.ووقع على ثلاثية بوروسيا دورتموند كل من اللاعبين، المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند (د.6)، وماركو رويس (د.58)، ودافيد راوم (د.66 خطأ في مرماه).بينما سجل ثنائية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هالاند يتفوق على رونالدو في إحصائية الهدافين الأكثر تسجيلا للاهداف بالدوريات الاوروبية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هالاند يتفوق على رونالدو في إحصائية الهدافين الأكثر تسجيلا للاهداف بالدوريات الاوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).