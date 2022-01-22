ساوثهامتون ينهي سلسلة انتصارات مانشستر سيتي في البريميرليج

2022/01/22 | 22:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوقف ساوثهامبتون مسلسل انتصارات ضيفه مانشستر سيتي، بتعادله معه بهدف لمثله مساء اليوم السبت.والتقى الفريقان ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل كايل ووكر-بيترز هدف ساوثهامبتون في الدقيقة السابعة، ثم عادل إيميريك لابورت الكفة لمانشستر سيتي (65).وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 57 نقطة في الصدارة، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده […]

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