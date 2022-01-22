الصدر يدعو لتعزيز قدرات الجيش العراقي

2022/01/22 | 22:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي.وقال الصدر في تغريدة له على “تويتر” تابعها “النور نيوز”، أنه “على الحكومة تعزيز قدرات الجيش العراقي الذي يقع على عاتقه حماية العراق والشعب وأن لا يقصر في ذلك”.أدناه نص التغريدة:

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