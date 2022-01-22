التربية تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين التلاميذ

2022/01/22 | 22:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة التربية، أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا بين التلاميذ والطلبة خلال العام الدراسي الحالي.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق للقناة الرسمية، أن “الوزارة تمتلك نحو 11 مليون تلميذ وطالب ونحو 600 الف من الملاكات التدريسية والتربوية، فانها تشعر بالخوف والقلق من ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا، الا ان …

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