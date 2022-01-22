الصدر: هجوم العظيم لن يصدنا عن حكومة الأغلبية الوطنية

2022/01/22 | 22:54 - المصدر: قناة التغيير

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مقتدى الصدر: "هجوم العظيم لن يثبطنا عن إتمام (حكومة الأغلبية الوطنية) ..



نحن قادرون"

منذ 14 ثانية

مقتدى الصدر: “هجوم العظيم لن يثبطنا عن إتمام (حكومة الأغلبية الوطنية) ..



نحن قادرون”

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