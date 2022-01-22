تغريدة من الصدر: يشيعون الإرهاب .. لكننا قادرون

2022/01/22 | 22:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، "يشيع العدو الإرهابي بأنه قادم، فإذا أنتم قادمون فنحن قادرون".

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وأوضح الصدر في تدوينة تابعها "ناس"، (22 كانون الثاني 2022)، "إننا كمجاهدين ومقاومين لا نمن على أحد بمقاومتنا ولا بجهادنا..



بل السشكر كل الشكر لله أن وفقنا لذلك".

وأضاف، "نحن على أتم الاستعداد والتأهب وعلى سرايا السلام أن تكون على أهبة الاستعداد جنباً إلى جنب مع القوات الأمنية لردع أي خطر محتمل".

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