يوميات دنماركية 200+87 - حكمة اقبال

2022/01/22 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- سوق العمل:أعلنت الحكومة مساء يوم أمس الجمعة عن تحقيق أغلبية برلمانية لمشروعها إصلاح سوق العمل الدنماركي، الذي يهدف الى زيادة فرص العمالة في الوقت الذي تعلن فيه العديد من الشركات الدنماركية النقص في الأيادي العاملة.



وقال وزير العمل: باختصار، من خلال هذه الاتفاقية، وضعنا بعض الأولويات التي تجعل خريجينا الشباب يدخلون سوق العمل بشكل أسرع قليلاً.



وقال وزير المالية والى جانبه أربعة وزراء آخرين وم ......





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