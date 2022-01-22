الصدر يوجه دعوة للحكومة بشأن الجيش ويدعو السرايا للتأهب

2022/01/22 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، دعوة للحكومة بشأن الجيش، فيما وجه سرايا السلام بالتأهب.

وقال الصدر في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) يشيع العدو الارهابي بأنه قادم، فإذا انتم قادمون..



فنحن قادرون".

ادناه نص التغريدة:

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