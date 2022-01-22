السيد الصدر يدعو لتعزيز قدرات الجيش العراقي

2022/01/22 | 23:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعدعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الحكومة إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي.وقال السيد الصدر في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "على الحكومة تعزيز قدرات الجيش العراقي الذي يقع على عاتقه حماية العراق والشعب وأن لا يقصر في ذلك".أدناه نص التغريدة:

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