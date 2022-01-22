2022/01/22 | 23:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبحث وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سلسلة من الخيارات العسكرية تحسبًا لقيام القوات الروسية بعبور الحدود وقيامها بغزو أوكرانيا.وتهدف الخيارات إلى طمأنة حلفاء الناتو الذين يشعرون بالقلق مما قد يفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يبحث خيارات عسكرية حال عبرت روسيا الحدود وغزت أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يبحث خيارات عسكرية حال عبرت روسيا الحدود وغزت أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).