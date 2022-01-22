2022/01/22 | 23:31 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر: سرايا السلام ستكون على أهبة الاستعداد لردع اي خطر محتمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/22 | 23:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: سرايا السلام ستكون على أهبة الاستعداد لردع اي خطر محتمل) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: سرايا السلام ستكون على أهبة الاستعداد لردع اي خطر محتمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).