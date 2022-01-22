كربلاء تعزز الصحراء الغربية بقطعات إضافية

2022/01/22 | 23:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واعاعلن قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي، وصول تعزيزات عسكرية إضافية لاسناد القوة الموجودة في الصحراء الغربية.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي يؤكد من أحد المواقع العسكرية في الصحراء الغربية أن مناطق النجف وكربلاء مؤمنة بالكامل ومسيطر عليها من قبل قوات الجيش وقوات الحدود".وأضاف الهاشمي، بحسب البيان، ان " قوات عسكرية إضافية وصلت لإسناد القوات الموجودة على الأرض".

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