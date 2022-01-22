مصر.. هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب غرب مدينة السويس

2022/01/22 | 23:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر ضربت على بعد 50 كلم من مدينة السويس.وقال المعهد في بيان نشره على صفحته عبر “فيسبوك” إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلزال سجلت هذه الهزة عند الساعة 9:23:47 مساء السبت (حسب التوقيت المحلي)، بقوة 3.5 درجة.[…]

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هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب غرب مدينة السويس أولاً على ايرث نيوز.

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