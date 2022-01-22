2022/01/22 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت السلطات السعودية مطعما شهيرا في جدة، بعد انتشار مقطع مصور يظهر فيه فأر فوق "سيخ شاورما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق مطعم شاورما سعودي شهير بعد فيديو "الجرذ") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق مطعم شاورما سعودي شهير بعد فيديو "الجرذ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).