الصدر يدعو

2022/01/22 | 23:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الحكومة إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي.

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وقال الصدر في تغريدة له على "تويتر" ورصدها "ألترا عراق"، إنه "على الحكومة تعزيز قدرات الجيش العراقي الذي يقع على عاتقه حماية العراق والشعب وأن لا يقصر في ذلك".

وأوضح، "إننا كمجاهدين ومقاومين لا نمن على أحد بمقاومتنا ولا بجهادنا..



بل الشكر كل الشكر لله إن وفقنا لذلك".

وأضاف، "نحن على أتم الاستعداد والتأهب وعلى سرايا السلام أن تكون على أهبة الاستعداد جنبًا إلى جنب مع القوات الأمنية لردع أي خطر محتمل".

وتعرّض أحد مقرّات الجيش العراقي في ناحية العظيم بمحافظة ديالى إلى هجوم من قبل تنظيم "داعش"، ما أدى إلى مقتل 11 جنديًا.

وتتعرض المناطق الحدودية لناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الأمنية بين حدود ديالى وصلاح الدين وعدم وجود قطعات أمنية من قيادتي عمليات سامراء أو ديالى.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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