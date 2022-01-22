الرئيس صالح يستقبل وزير العدل اللبناني هنري خوري

2022/01/22 | 23:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء اللبنانيين في بغداد.

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وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقاه "ناس" (22 كانون الثاني 2022)، انه "استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في مكتبه ببغداد اليوم السبت وزير العدل ورئيس مجلس القضاء في لبنان".

وأكد المركز أن "رئيس الجمهورية استقبل ضيفيه على هامش حضورهما الى العاصمة بغداد ومشاركتهم في الاحتفال السنوي الخامس ليوم القضاء العراقي الذي يقام في الثالث والعشرين من كانون الثاني سنوياً".

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