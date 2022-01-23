2022/01/23 | 00:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجات بلدة دورسون باي بولاية باليكسير شمال غربي تركيا، وشعر بها سكان الولايات المجاورة.وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان لها أن الهزة وقعت الساعة 22.31 (3+ غرينتش) على عمق 11.49 كلم.ولم تفد أي تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب شمال غربي تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب شمال غربي تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).