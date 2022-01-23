2022/01/23 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، اليوم، ان القوات الامنية بكافة صنوفها جاهزة وتنفذ عمليات استباقية في صحراء المحافظة.وذكر بيان لمكتب المحافظ، تلقته “ايرث نيوز”، ان “محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي وبمتابعة مستمرة مع قيادة عمليات كربلاء المقدسة وقيادة شرطة كربلاء والاجهزة الامنية في المحافظة يؤكد الجهوزية العالية لقوات الجيش والشرطة والاجهزة […]

ظهرت المقالة محافظ كربلاء: القوات الامنية جاهزة وتنفذ بشكل يومي عمليات استباقية في الصحراء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء: القوات الامنية جاهزة وتنفذ بشكل يومي عمليات استباقية في الصحراء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء: القوات الامنية جاهزة وتنفذ بشكل يومي عمليات استباقية في الصحراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).