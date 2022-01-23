"أصحاب ولا أعز".. جدل على مواقع التواصل ودعوى قضائية وتحرك برلماني في مصر

2022/01/23 | 00:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال الجدل قائمًا حول فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي تصدر قائمة المواضيع الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، في عددٍ من الدول العربية، منذ إطلاق عرضه عبر منصة نتفلكس في 20 يناير/ كانون الثاني 2022.

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